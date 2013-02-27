Kissaone

Елена Kissaone

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Предметная съемка, обработка фото

    $50

    Очередная партия фото, обработка с добавлением белого фона + на некоторых фотографиях убрать логотип. Количество фото: 136 шт. Срок: 3-5 дней! Знаю, что можешь сделать быстрее! Очень надеюсь на тебя и буду благодарна! Спасибо

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка фото (предметная)

    Всем привет! Нужно обработать порядка 100 фото, сделать белый фон, убрать второй предмет с фото (в моем случае это туфля). Прикрепляю фото. Фото с бежевыми сапогами это то чего ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработка фотографий. Предметная съемка

    Всем привет! Нужно обработать порядка 120 фотографий. Предметная съемка- белый фон, на некоторых убрать недочеты, так же думаю на некоторых водный знак логотип сделать. Фото необработанных прикрепляю. Сроки - 2-3 дня! Жду ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать логотип

    Нужно сделать логотип для дальнейшего размещение на сайт, есть картинка, которую нужно соединить с текстом из двух слов (название интернет-магазина). Рассмотрю ваши цены. все отправлю на электронку.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Обработка фото (предметная)
Третий раз помогаю Елене, и ещё больше раз готов помочь)) Отличный заказчик
Приветик Сереженька! Появилось время и решила написать тебе отзыв! Огромное спасибо тебе за работу, фотографии получились очень сочными, мой сайт теперь просто красавец! Работала с тобой первый раз и очень понравилось в тебе, что есть не во многих, что ты оперативно исправляешь на фото все чтобы я не попросила, по моему вкусу, РАЗ и готово! Стоимость твоей работы очень комфортная, СПАСИБО, что даешь возможность получать отличную, качественную работу за лояльную цену! P.s. Я продолжаю работать с Сергеем, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Иконки для сайта
Был рад вновь выполнить работу. 5+
Сережа! Спасибо огромное! Меня небыло вчера у компьютера целый день, была в разъездах. Сегодня утром было неожиданно увидеть на почте готовую работу 16-м числом в 14:34 :-O, это намного быстрее срока о котором договаривались! СПАСИБО! Сережа хороший человек! Рекомендую!
Ответный отзыв
k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Предметная съемка, обработка фото
Чёткое и грамотное ТЗ. Быстрая оплата и приятное общение. Отличный и милый заказчик
Сережа! Спасибо большое! Все просто супер!
Ответный отзыв
Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Обработка фотографий. Предметная съемка
Остался очень доволен от сотрудничества с Еленой. Вся работа проходила в теплой и приятной атмосфере. Четкое задание и своевременная оплата еще и с БОНУСОМ!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!! СПАСИБО!!!
Спасибо большое Денису за приятную работу, выполненную без задержек! Работой довольна на 100000 %, все красиво и качественно! Очень приятный в общении, отзывчивый, старательный! Рекомендую! Он мастер своего дела, теперь я это знаю точно! :) Спасибо!!!!!
Ответный отзыв
novatop
Андрей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сделать логотип
Заказчик четко формулирует задание и корректирует поправки. Договоренности не нарушает, а главное оплата вовремя. Готов к дальнейшему сотрудничеству!
Поставила бы еще + 20 баллов за терпеливость! Андрей очень контактный, приятный человек! Работать и согласовывать свои предпочтения с ним очень легко! Спасибо тебе большое! Для меня главное комфорт, а когда еще и результат работы шикарный- ставлю 100 баллов!
Ответный отзыв