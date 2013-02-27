Необходимо отрисовать в векторе Чебурашку по предоставленному рисунку, для дальнейшей печати на футболку. Сроки сжатые, работу необходимо выполнить до 21.10 включительно.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Очередная партия фото, обработка с добавлением белого фона + на некоторых фотографиях убрать логотип. Количество фото: 136 шт. Срок: 3-5 дней! Знаю, что можешь сделать быстрее! Очень надеюсь на тебя и буду благодарна! СпасибоЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно сделать иконки для сайта в разделы "Оплата", "Доставка", "Возврат", "Контакты". Срок 2 дня.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
Всем привет! Нужно обработать порядка 100 фото, сделать белый фон, убрать второй предмет с фото (в моем случае это туфля). Прикрепляю фото. Фото с бежевыми сапогами это то чего ...Завершен12 лет назад
Всем привет! Нужно обработать порядка 120 фотографий. Предметная съемка- белый фон, на некоторых убрать недочеты, так же думаю на некоторых водный знак логотип сделать. Фото необработанных прикрепляю. Сроки - 2-3 дня! Жду ...Завершен12 лет назад
Нужно сделать логотип для дальнейшего размещение на сайт, есть картинка, которую нужно соединить с текстом из двух слов (название интернет-магазина). Рассмотрю ваши цены. все отправлю на электронку.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад