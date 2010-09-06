Kitich

Китычъ Master Kitich

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Лещёв Никита Алексеевич

Web, полиграфия, рекламные акции, презентации, логотипы.

занимаюсь разработками с применением 3D графики.

Так же возможно использование flash. Но пока без ActionScript.

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