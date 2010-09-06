Лещёв Никита Алексеевич
Web, полиграфия, рекламные акции, презентации, логотипы.
занимаюсь разработками с применением 3D графики.
Так же возможно использование flash. Но пока без ActionScript.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Мечи ч1242 просмотра
- Звезда1202 просмотра
- Снежинка204 просмотра
- Шарики205 просмотров
- Визитка310 просмотров
- Визитка345 просмотров
- Без названия272 просмотра
- Диззайн сайта245 просмотров
- Без названия340 просмотров
- Флаер396 просмотров
- Специальная рекламная кампания186 просмотров
- Заставка259 просмотров