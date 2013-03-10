KlochkoAV

Александр Клочко KlochkoAV

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер товаров

    $30

    Задача - написать php скрипт парсинга товара с сайта производителя (запчасти) на лету. Работать должно так: вбил код, получил результат поиска по сайту производителя. Общее количество сайтов, для перспективы, около 50. ...

    ocStorePHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка большого интернет-магазина

    Необходимо разработать простой и функциональный интернет-магазин на 2-3 млн. товаров. Требования к дизайну невысокие. Основное требование - функционирование. Сайт, который необходимо заменить на разработанный - http://oilinvesttrans.com/ Также удовлетворяют требования ...

    Интернет-магазины20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсинг

    $1000

    Здравствуйте! Необходимо распарсить сайт производителя товаров, убрать водный знак, поменять цену. На выходе необходимо получить csv файл для импорта в интернет-магазин и фотографии. Сайт покажу при личной переписке. Требование к ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад