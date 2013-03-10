Задача - написать php скрипт парсинга товара с сайта производителя (запчасти) на лету. Работать должно так: вбил код, получил результат поиска по сайту производителя. Общее количество сайтов, для перспективы, около 50. ...
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать простой и функциональный интернет-магазин на 2-3 млн. товаров. Требования к дизайну невысокие. Основное требование - функционирование. Сайт, который необходимо заменить на разработанный - http://oilinvesttrans.com/ Также удовлетворяют требования ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Необходимо распарсить сайт производителя товаров, убрать водный знак, поменять цену. На выходе необходимо получить csv файл для импорта в интернет-магазин и фотографии. Сайт покажу при личной переписке. Требование к ...Веб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад