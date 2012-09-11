Kolesova

Наталья Kolesova

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер

    Написание и редактирование уникальных текстов для сайта www.avtokredit-on-line.ru Опыт работы не требуется Главное - желание работать и грамотный русский язык Указывайте желательную оплату за 1000 знаков

    Тексты для сайта
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад