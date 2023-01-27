KolyaOK

Николай Картавый KolyaOK

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Презентація (ПДФ) по мобільному додатку з елементами ребрендингу

    Необхідно створити презентацію (PDF) для мобільного додатку, що є маркетплейсом. Включити SWOT аналіз та основні переваги продукту. Реалізувати елементи ребрендингу, додаючи нові розділи товарів для розширення асортименту.

    Создание презентаций
    Презентации5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Створити сайт-візитівку

    Необхідно створити сайт-візитівку для компанії, що спеціалізується на рішеннях для паркінгів. Сайт має містити функціонал, пов'язаний з автоматичним розпізнаванням об'єктів та номерів автомобілів, а також інформацію про готовність модулів. Зверніть увагу на ключові аспекти комп'ютерного зору.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Презентація програмного застосунку

    $50

    Требуется разработка презентации программного приложения, основываясь на документе технического видения. Необходимо отобразить текущее состояние, тестируемые функции и планы развития. Дизайнерские требования отсутствуют, логотип и название продукта предоставлены. Пожалуйста, добавьте портфолио.

    Презентации15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Створити сайт-візитівку

    Розробити сайт-візитівку для компанії, що пропонує рішення для паркінгів. Сайт повинен відображати інформацію про автоматичне розпізнавання машин, людей та номерів автомобілів, а також визначення вільних та зайнятих паркомісць.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Створити логотип для компанії

    Розробіть логотип для компанії, що займається рішеннями для розумних паркінгів, базуючись на комп'ютерному зорі. Логотип має відображати сучасний підхід та інтуїтивно вказувати на діяльність компанії, бути стильним і привабливим.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

justflait
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
2 года назад
Створити сайт-візитівку
Микола - чудовий замовник! Чітко викладені вимоги, своєчасна оплата, ефективна та швидка комунікація. Було приємно працювати і буду радий продовжити співпрацю) ?
Чудово виконана робота, вчасно, завжди на зв'язку і дуже гарно! Дизайн дуже гарно зроблений, ну а потім вже і ВП сайт, чудово підібралися кольори, розташування блоків - все на висоті
Ответный отзыв
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
2 года назад
Створити логотип для компанії
Дуже задоволений співпрацею з Миколаєм! Він - чудовий співрозмовник, все швидко оплатив та навіть трохи більше, ніж домовлялись. Щодо роботи, дякую за цікавий проект і буду вдячний за майбутні повторні замовлення!
Якщо коротко, то виконавець постійно на зв'язку, враховує всі зауваження та накидує свої варіанти. Дуже багато різних варіантів логотипу перебрали, оскільки, я є, досить, прискіпливий замовник, але Роман швидко та чітко реагував. Сподобалася робота + розуміння замовника, тому рекомендую!
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