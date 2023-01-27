Дуже задоволений співпрацею з Миколаєм! Він - чудовий співрозмовник, все швидко оплатив та навіть трохи більше, ніж домовлялись. Щодо роботи, дякую за цікавий проект і буду вдячний за майбутні повторні замовлення!