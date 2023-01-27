Необхідно створити презентацію (PDF) для мобільного додатку, що є маркетплейсом. Включити SWOT аналіз та основні переваги продукту. Реалізувати елементи ребрендингу, додаючи нові розділи товарів для розширення асортименту.
- Презентации5 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно створити сайт-візитівку для компанії, що спеціалізується на рішеннях для паркінгів. Сайт має містити функціонал, пов'язаний з автоматичним розпізнаванням об'єктів та номерів автомобілів, а також інформацію про готовність модулів. Зверніть увагу на ключові аспекти комп'ютерного зору.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 года назад
- $50
Требуется разработка презентации программного приложения, основываясь на документе технического видения. Необходимо отобразить текущее состояние, тестируемые функции и планы развития. Дизайнерские требования отсутствуют, логотип и название продукта предоставлены. Пожалуйста, добавьте портфолио.Презентации15 заявокЗакрыт2 года назад
Розробити сайт-візитівку для компанії, що пропонує рішення для паркінгів. Сайт повинен відображати інформацію про автоматичне розпізнавання машин, людей та номерів автомобілів, а також визначення вільних та зайнятих паркомісць.Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт2 года назад
Розробіть логотип для компанії, що займається рішеннями для розумних паркінгів, базуючись на комп'ютерному зорі. Логотип має відображати сучасний підхід та інтуїтивно вказувати на діяльність компанії, бути стильним і привабливим.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад