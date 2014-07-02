Komponente

Антон Токарев Komponente

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внесение изменений в интернет магазин на платформе Insales

    Добрый день. Есть магазин на платформе Insales (http://putz.pro/), и в него надо внести несколько изменений: 1. Внести в список групп товаров, отображаемых справа 2 раздела, не связанных с товарами напрямую (дефолтные html страницы). 2. Сделать отображение ...

    HTMLInSales
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание контекстной компании

    $1000

    добрый день. Оптовому интернет магазину строительных материалов требуется интернет продвижение посредством контекстной рекламы. Направлений по рекламе несколько: 1. Реклама товаров в результатах поиска этих товаров 2. Реклама товаров в результатах поиска их аналогов 3. Реклама акций 4. Реклама услуг Всего ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Заполнение текстовым контентом

    Уважаемые коллеги. Для сайта www.putzpro.myinsales.ru , заполненного товарами требуется написание текстовых описаний. Для основы можно использовать тексты, находящиеся в свободном доступе, в том числе на сайтах конкурентов и производителей, но переписанные для определения контента как ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн иконок для групп товаров

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Для интернет магазина строительных материалов требуется нарисовать иконки групп товаров. сами группы и их подгруппы расположены тут: http://putzpro.myinsales.ru/collection/all (то что там уже установлено считаем неудачными вариантами, эксперементировали) Всего таких иконок будет порядка 30. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание интернет каталога под ключ

    $2500

    Добрый день. Компании по продаже строительных материалов требуется создать продающий сайт. Основными клиентами компании являются профессионалы (в частности отделочники). Сайт должен иметь следующий функционал: - Главная страница с акциями и акцентными предложениями - Каталог продукции (без корзины, но с ценами) - ...

    Битрикс1С-Битрикс
    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
ammgena
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Внесение изменений в интернет магазин на платформе Insales
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество. Рекомендую!
Очень быстро, совсем не дорого и точно то что нужно. Рекомендую.
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Дизайн иконок для групп товаров
Рекомендую сотрудничать с Антоном! Порядочный, вежливый заказчик
Исключительно положительный исполнитель. Очень оперативно, всегда на связи и результат ровно тот который я и ожидал. Обязательно обращусь вновь.
Ответный отзыв