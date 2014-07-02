Komponente

Добрый день. Есть магазин на платформе Insales (http://putz.pro/), и в него надо внести несколько изменений: 1. Внести в список групп товаров, отображаемых справа 2 раздела, не связанных с товарами напрямую (дефолтные html страницы). 2. Сделать отображение ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
добрый день. Оптовому интернет магазину строительных материалов требуется интернет продвижение посредством контекстной рекламы. Направлений по рекламе несколько: 1. Реклама товаров в результатах поиска этих товаров 2. Реклама товаров в результатах поиска их аналогов 3. Реклама акций 4. Реклама услуг Всего ...Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Уважаемые коллеги. Для сайта www.putzpro.myinsales.ru , заполненного товарами требуется написание текстовых описаний. Для основы можно использовать тексты, находящиеся в свободном доступе, в том числе на сайтах конкурентов и производителей, но переписанные для определения контента как ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Для интернет магазина строительных материалов требуется нарисовать иконки групп товаров. сами группы и их подгруппы расположены тут: http://putzpro.myinsales.ru/collection/all (то что там уже установлено считаем неудачными вариантами, эксперементировали) Всего таких иконок будет порядка 30. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $2500
Добрый день. Компании по продаже строительных материалов требуется создать продающий сайт. Основными клиентами компании являются профессионалы (в частности отделочники). Сайт должен иметь следующий функционал: - Главная страница с акциями и акцентными предложениями - Каталог продукции (без корзины, но с ценами) - ...Сайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт10 лет назад