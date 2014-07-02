Komponente

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Для интернет магазина строительных материалов требуется нарисовать иконки групп товаров. сами группы и их подгруппы расположены тут: http://putzpro.myinsales.ru/collection/all (то что там уже установлено считаем неудачными вариантами, эксперементировали) Всего таких иконок будет порядка 30. ...