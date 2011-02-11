Kondratenko

Александр Кондратенко Kondratenko

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Копирайт,рерайт.

Написание статей на заказ, копирайт, рерайт.

Дополнительно:

- Создание сайтов

- Индивидуальный дизайн

- Тех поддержка сайта компании с целью обеспечения его бесперебойной работы

- Разработка скриптов

- Верстка web страниц

Низкая цена.

Опыт 8 лет.

Ответственность и порядочность.

Возможность работать по 12-20 часов в сутки.