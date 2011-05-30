Konsthunder

Профессиональное знание двух тем: юриспруденция и спорт. Кругозор в др обл

Образование по специальности спортивный менеджер, что подразумевает знание права и основ маркетинга.

Веду специализированный теннисный блог.

http://pressandwin.blogspot.com.

Обладаю профессиональными знаниями в основном области большого тенниса, интересуюсь боксом и баскетболом.

За рерайт беру от 20 руб за 1000 знаков.

За копирайт - от 40 руб за 1000 знаков.