Konsthunder

Спартов Константин Konsthunder

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Профессиональное знание двух тем: юриспруденция и спорт. Кругозор в др обл

Образование по специальности спортивный менеджер, что подразумевает знание права и основ маркетинга.

Веду специализированный теннисный блог.

http://pressandwin.blogspot.com.

Обладаю профессиональными знаниями в основном области большого тенниса, интересуюсь боксом и баскетболом.

За рерайт беру от 20 руб за 1000 знаков.

За копирайт - от 40 руб за 1000 знаков.

Отзывы заказчиков

ya_ne
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$140
10 баллов
14 лет назад
Рерайт с готовых статей
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