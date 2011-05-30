Konsthunder

Профессиональное знание двух тем: юриспруденция и спорт. Кругозор в др обл
Образование по специальности спортивный менеджер, что подразумевает знание права и основ маркетинга.
Веду специализированный теннисный блог.
http://pressandwin.blogspot.com.
Обладаю профессиональными знаниями в основном области большого тенниса, интересуюсь боксом и баскетболом.
За рерайт беру от 20 руб за 1000 знаков.
За копирайт - от 40 руб за 1000 знаков.
Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!