Рерайт с готовых статей, 4 статьи по 20 рерайтов каждая
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
2 технические статьи по 3000-зн. каждая. 1. в первой ключи: восстановление жестких дисков, восстановить жесткий диск 2. во второй ключи: Ремонт флешек, ремонт жестких дисков, ремонт HDD, ремонт винчестеров в статьях не ...Завершен13 лет назад
Есть логотип нарисованный от руки и вектор нужно довести до ума!Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть наброски логотипа нужно довести до ума. Предложения и вопросы в асю 484769564Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен контент на тех.сайт. вся информация в асю: 484 769 564Завершен13 лет назад
Требуется написание статей на тему RAID общее понятие и описание каждой разновидности RAID5, RAID0, RAID1, RAID6, RAID10, RAID50 отдельно.Завершен13 лет назад
Нужна помощь в создании сайта по восстановлению данных начиная с дизайна, верстка, контент, возможно в дальнейшем и помощь в раскрутке. всё на мыло [email protected] или в асю 484769564Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад