ya_ne

Надёжда ya_ne

 
36 летРоссия/Сергиев Посад
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
ketarina
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$6
10 баллов
9 лет назад
2 технические статьи
Было очень приятно поработать с вами. Спасибо за интересные заказы и своевременную оплату.
Написано круто и очень быстро!
Ответный отзыв
Konsthunder
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$140
10 баллов
13 лет назад
Рерайт с готовых статей
Ответственное и положительное отношение к исполнителям.
Быстро и качественно +
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
13 лет назад
2 технические статьи
Сотрудничество на высоте: задание поставлено четко, оплата произведена быстро. все ок, на 10 баллов
Всё пучком +
Ответный отзыв
fler-fler
Елена 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создание лого
Замечательный работодатель! Четкое ТЗ. Оплата вовремя. Работали четко и слаженно ))) Рекомендую всем!
Логотип качественный, с временем всё ок. Спасибо +
Ответный отзыв
valia_tajnon
Виктория 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов(-3)
$10
10 баллов
13 лет назад
Требуется написание статей на тему RAID
Четкое задание, приятное общение, своевременная оплата, рекомендую
Работу выполняет без лишних вопросов, качество на 5+. Спасибо
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