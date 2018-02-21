Koroleva_ulya1

Юлия Koroleva_ulya1

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Бухгалтерские, экономические услуги

Образование:

2001-2005, Российский государственныйгуманитарный университет. Факультет: Финансы и кредит.Специальность: Экономист

Дополнительное образование2009, Бухгалтерский учет и налогообложение с использованиемпрограммы 1С: Бухгалтерия”,Бухгалтер

Опыт работы:

август 2016 года по настоящее время - старший финансист : самостоятельное ведение нескольких проектов.

февраль 2013 года - июль 2016 года - заместитель руководителя Планово-экономического отдела:

-       Ежедневный контроль разнесения банковских выписок по счетам компании (рубли, доллары, евро, юани), а

также корректности указания статьи движения денежных средств, также контроль

отражения остатков денежных средств на счетах компаний

-       Разнесение в учете операций по факторингу, контроль своевременности погашения дебиторской

задолженности переданной на факторинговое обслуживание, формирование отчетов

руководству

-       Разнесение общих затрат компаний

-       Взаимодействие с отделами в части своевременности, полноты и корректности предоставления  данных (отдел транспортной и складской логистики, отдел ВЭД, отдел внутренних закупок, бухгалтерия)

-       Формирование отчетов по фактическому выполнению отделом продаж данных по продажам, поступлению

денежных средств, сумме просроченной задолженности покупателей в разрезе

менеджеров. Сравнение с планом, анализ отклонений.

- Сверка взаиморасчетов с контрагентами;

- Формирование отчетов по дебиторской/кредиторской задолженности;

-  Формирование платежного календаря;

-  Расчет и анализ себестоимости продукции;

-  Проверка  и отражение в учете авансовых отчетов;

- Контроль правильности и своевременности отражения в учете операций по перемещению товаров и продукции между складами и организациями;

-  Помесячное формирование ДДС, сравнение с плановыми показателями, контроль  и анализ отклонений;

- Участие в составлении БДДС;

- Написание технических заданий по автоматизации и оптимизации необходимых отчетов;

- Отражение результатов инвентаризаций в управленческих базах

- Подготовка аналитических записок и расшифровок к управленческой отчетности, финансовых отчетов по запросам

руководства.

- Формирование отчета рентабельности продаж товара;

- Ежемесячный расчет удержаний и  начислений  отделу продаж (сложная формула, начисление по нескольким показателям, ряд которых зависит от процента выполненного плана).

сентябрь 2009 года - январь 2012 года - бухгалтер-экономист:﻿

-  Ведение управленческого учёта1С Предприятие: Управление торговлей (8.3 и 8.2) все операции: поступление, расход ДС, разнесениеуправленческих затрат предприятия, оприходование товара, списание, перемещения,

отгрузки товара, возвраты от покупателей (поставщикам), Ведение бухгалтерского  учета в 1С: Бухгалтерия

- Работа с первичной документацией (выписки со счетов, занесение в базу ит.д.);-  Расчёты с поставщиками и покупателями;-  Разнесение затратпредприятия (услуги);- Сверки с контрагентами;- Подготовка и проведение банковских платежей в системе «Клиент-банк»;(оплата счетов и контроль соблюдения сроков оплат);- Формирование отчетов по дебиторской/кредиторской задолженности;- Ведение таблиц по дебиторской задолженности;-  Расчет и анализ себестоимоститовара, ценообразование;февраль 2012 года - февраль 2013 года - старший бухгалтер по расчету заработной платы:

-   Расчет и начисление заработной платысотрудникам (более 800 человек) ЗУП 8.2-   Расчет отпуска  посреднему заработку (командировки, доп. выходные дни в соответствии ТК РФ), -  больничного листа  (заболевание, травма, уход за больнымребенком, по беременности и родам,  сучетом права на замену периода для расчета), -  среднего заработка отпуска по уходу за ребенком до 1.5 лет, компенсациипри увольнении (в.т.ч. выходное пособие)-  Начисление налогов с ФОТ- Подготовка отчетов в ПФР, ФСС, ИФНС-  Подготовка справок для сотрудников- Формирование платежных ведомостей, расчетных листков, приказов на выплату премий и пособий.Подготовка отчета по бонусам.Навыки:

Опытный пользователь ПК: MS Office:Word, Excel, «1С: ЗУП 8.2», «1С: Предприятие: Управление торговлей» (8.02 и 8.03),

«1С: Торговля и склад», 1C: Бухгалтерия, программы банк-клиент, Консультант + и др.