KotovaEva

Алена KotovaEva

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Готова взяться за любую работу по бухгалтерии и транскрибации. Пишите о цене договоримся.

Отзывы заказчиков

rusrega7777
Регина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
8 баллов
4 года назад
Сделать транскрибацию лекции
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