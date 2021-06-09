Обработка, ретушь фотографий, видемакеты из фотографий и видео

Обработаю ваши фотографии с профессиональной ретушью или проведу для вас съёмку с последующей обработкой.

Я делаю

✅ общую цвето- и светокоррекцию

✅ исправление грубых (в т. ч. синяков, мешков, уменьшение глубины морщин) и мелких дефектов кожи с сохранением текстуры

✅ отбеливание зубов

✅ устранение красноты, желтизны белков глаз

✅ чистку одежды, фона

✅ проработку свето-теневого рисунка, придание объема

✅ выравнивание тона кожи, устранение красноты, лишних оттенков

✅ ретушь волос

✅ коррекцию макияжа, прорисовку ресниц и бровей

✅ коррекцию фигуры, формы лица, подбородка

✅ чистку фотографий от пыли, царапин, мусора

✅ вырезаю на белый или другой фон

✅ коллажи

⭐Работаю очень скрупулёзно и аккуратно

⭐Импользую современные техники обработки

⭐ Выполню работу в оговоренные сроки

⭐ Лояльно отношусь к корректировкам, правкам

⭐ Учитываю пожелания заказчика

⭐ К выполнению обязанностей подхожу ответственно.

С моими работами можно ознакомиться на странице инстаграм @olgafotoretach

Основное ПО - Photoshop.

При обращении сделаю тест (обработаю фото на пробу под водяными знаками) и Вы сможете оценить качество обработки. На выходе сконвертирую в удобный формат: png, jpg, gif, pdf, tiff и др.