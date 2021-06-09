Обработаю ваши фотографии с профессиональной ретушью или проведу для вас съёмку с последующей обработкой.
Я делаю
✅ общую цвето- и светокоррекцию
✅ исправление грубых (в т. ч. синяков, мешков, уменьшение глубины морщин) и мелких дефектов кожи с сохранением текстуры
✅ отбеливание зубов
✅ устранение красноты, желтизны белков глаз
✅ чистку одежды, фона
✅ проработку свето-теневого рисунка, придание объема
✅ выравнивание тона кожи, устранение красноты, лишних оттенков
✅ ретушь волос
✅ коррекцию макияжа, прорисовку ресниц и бровей
✅ коррекцию фигуры, формы лица, подбородка
✅ чистку фотографий от пыли, царапин, мусора
✅ вырезаю на белый или другой фон
✅ коллажи
⭐Работаю очень скрупулёзно и аккуратно
⭐Импользую современные техники обработки
⭐ Выполню работу в оговоренные сроки
⭐ Лояльно отношусь к корректировкам, правкам
⭐ Учитываю пожелания заказчика
⭐ К выполнению обязанностей подхожу ответственно.
С моими работами можно ознакомиться на странице инстаграм @olgafotoretach
Основное ПО - Photoshop.
При обращении сделаю тест (обработаю фото на пробу под водяными знаками) и Вы сможете оценить качество обработки. На выходе сконвертирую в удобный формат: png, jpg, gif, pdf, tiff и др.