HR компании

Работаю в компании "Windowsgroup". Мы занимаемся производством металлопластиковых конструкций. Нас достаточно широко знают на рынке Украины, но в связи с расширением нам требуется качественное продвижение на просторах интернета. По этому я ищу опытных фрилансеров для написания SEO статей.