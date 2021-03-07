Нужно сделать анализ сайта и подобрать форумы, блоги и площадки для размещение ручных ссылок. Должны быть только тематические ресурсы, а именно, стройка, ремонт, окна, балконные двери. Ссылку [url=https://frantsuzskiyebalkony.com.ua/]https://frantsuzskiyebalkony.com.ua[/url] для крауда ставим в подписях, в комментариях, в профилях на ...
Работаю в компании "Windowsgroup". Мы занимаемся производством металлопластиковых конструкций. Нас достаточно широко знают на рынке Украины, но в связи с расширением нам требуется качественное продвижение на просторах интернета. По этому я ищу опытных фрилансеров для написания SEO статей.
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно написать несколько рекламных статей про балконные двери. Количество знаков от 2000 - 2500 СПС. Тематика: виды балконных дверей, двери из ПВХ или алюминия, фурнитура для пластиковых дверей, установка металлопластиковых и алюминиевых дверей. Ссылку [url=https://frantsuzskiyebalkony.com.ua/][/url][url=https://balkonnyedveri.com.ua/]https://balkonnyedveri.com.ua/[/url] ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
Нужны копирайтеры с опытом работы в SEO статьях от 1 года. Количество символов 2000 с СПБ Тематика: пластиковые окна и балконные двери, их производство, установка и выбор. Ссылку [url=https://windowsgroup.com.ua/]windowsgroup.com.ua[/url] нужно разместить во втором абзаце с околоанкором "металлопластиковые окна". Уникальность 100%Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад