Крайнов Иван Валерьевич.
Телефон: 8-904-618-59-71
e-mail: [email protected]
Образование:
Высшее образование.
ВУЗ: «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
«Институт инженерно-экологических систем».
Форма обучения: Дневное отделение. 2003-2008
Специальность: Инженер систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Опыт работы:
ООО «ИРВИ-ЕВРОСТРОЙ»
Февраль 2008 – ноябрь 2010
Инженер-проектировщик систем ОВ.
- Составление технического задания на проектирование;
- Проектирование систем вентиляции и кондиционирования;
- Закупки оборудования и материалов;
- Ведение проекта от заключения договора до сдачи «под ключ»;
- Контроль над работами подрядных организаций
ООО «Гарант-СПб-Сервис»
Февраль 2011 – март 2011
Менеджер по работе с клиентами
- Ведение клиентской базы
- Продажи
ООО «Аир Проект»
Апрель 2011 – декабрь 2011
Инженер-проектировщик систем ОВ.
- Составление технического задания на проектирование;
- Проектирование систем вентиляции и кондиционирования;
- Закупки оборудования и материалов;
- Ведение проекта от заключения договора до сдачи «под ключ»;
ООО «Проектсервис СПб ПТИ»
Февраль 2012 – н.в.
Инженер-проектировщик систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения.
- Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения;
За время работы принимал участие в разработке проектов систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения следующих объектов:
- Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой «Апарт-отель YE'S».
ул.Хошимина, д.14, литер А
- Административный и общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой
«Невская Ратуша». Дегтярный переулок, участок 1
- Гостиница с подземным гаражом «Соломон». ул. Шостаковича, участок 1.
- Конгрессно-выставочный центр. (Выставочные павильоны, бизнес-центр, гостиницы, энергоблок ) Санкт-Петербург, территория предприятия
«Шушары», участок 17 (Пулковский)
- Детская поликлиника №34. пр. Шаумяна, д. 29
- Трансформаторные подстанции на Санкт-Петербургском Картонно-полиграфическом комбинате. г.Коммунар, Павловская ул., 9
- Гипермаркет «Лента» пр. Обуховской Обороны, д. 305
- Манеж первого кадетского корпуса. Университетская наб., д. 13
- Ресторан «Мацарелла». Пионерская ул., д.4
- Ресторан «Мацарелла». Московский пр., д.153
- Магазин «NIKE». ул. Васи Алексеева, д.6
- Сеть баров «СПБ». ул. Садовая, д.14; ул. Марата, д.1; Невский пр., д.8;
ул. Васи Алексеева, д.6; ул. Садовая, д.42А.
- Магазин «OMEGA». ул. Б.Конюшенная, д.13
- Фирменный салон «NOKIA». Большой пр. ПС, д.43
- Бутик одежды «Patricia Pepe». Большой пр. ПС, д.51/9
- Ресторан «КИОТО». наб. р.Фонтанки, д.77
- Бутик одежды «ARMANI». Невский пр., д.44
- Магазин «SWATCH». ТРК «Радуга», пр.Космонавтов, д.14
- Частные жилые коттеджи, квартиры.
Профессиональные навыки и знания:
- MS Office, AutoCAD, MagiCAD, Danfoss – опытный пользователь
- Владение иностранным языком: английский