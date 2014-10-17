Проектирование систем вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и канализации

Крайнов Иван Валерьевич.

Телефон: 8-904-618-59-71

e-mail: [email protected]

Образование:

Высшее образование.

ВУЗ: «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»

«Институт инженерно-экологических систем».

Форма обучения: Дневное отделение. 2003-2008

Специальность: Инженер систем теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

Опыт работы:

ООО «ИРВИ-ЕВРОСТРОЙ»

Февраль 2008 – ноябрь 2010

Инженер-проектировщик систем ОВ.

- Составление технического задания на проектирование;

- Проектирование систем вентиляции и кондиционирования;

- Закупки оборудования и материалов;

- Ведение проекта от заключения договора до сдачи «под ключ»;

- Контроль над работами подрядных организаций

ООО «Гарант-СПб-Сервис»

Февраль 2011 – март 2011

Менеджер по работе с клиентами

- Ведение клиентской базы

- Продажи

ООО «Аир Проект»

Апрель 2011 – декабрь 2011

Инженер-проектировщик систем ОВ.

- Составление технического задания на проектирование;

- Проектирование систем вентиляции и кондиционирования;

- Закупки оборудования и материалов;

- Ведение проекта от заключения договора до сдачи «под ключ»;

ООО «Проектсервис СПб ПТИ»

Февраль 2012 – н.в.

Инженер-проектировщик систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения.

- Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения;

За время работы принимал участие в разработке проектов систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения следующих объектов:

- Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой «Апарт-отель YE'S».

ул.Хошимина, д.14, литер А

- Административный и общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой

«Невская Ратуша». Дегтярный переулок, участок 1

- Гостиница с подземным гаражом «Соломон». ул. Шостаковича, участок 1.

- Конгрессно-выставочный центр. (Выставочные павильоны, бизнес-центр, гостиницы, энергоблок ) Санкт-Петербург, территория предприятия

«Шушары», участок 17 (Пулковский)

- Детская поликлиника №34. пр. Шаумяна, д. 29

- Трансформаторные подстанции на Санкт-Петербургском Картонно-полиграфическом комбинате. г.Коммунар, Павловская ул., 9

- Гипермаркет «Лента» пр. Обуховской Обороны, д. 305

- Манеж первого кадетского корпуса. Университетская наб., д. 13

- Ресторан «Мацарелла». Пионерская ул., д.4

- Ресторан «Мацарелла». Московский пр., д.153

- Магазин «NIKE». ул. Васи Алексеева, д.6

- Сеть баров «СПБ». ул. Садовая, д.14; ул. Марата, д.1; Невский пр., д.8;

ул. Васи Алексеева, д.6; ул. Садовая, д.42А.

- Магазин «OMEGA». ул. Б.Конюшенная, д.13

- Фирменный салон «NOKIA». Большой пр. ПС, д.43

- Бутик одежды «Patricia Pepe». Большой пр. ПС, д.51/9

- Ресторан «КИОТО». наб. р.Фонтанки, д.77

- Бутик одежды «ARMANI». Невский пр., д.44

- Магазин «SWATCH». ТРК «Радуга», пр.Космонавтов, д.14

- Частные жилые коттеджи, квартиры.

Профессиональные навыки и знания:

- MS Office, AutoCAD, MagiCAD, Danfoss – опытный пользователь

- Владение иностранным языком: английский