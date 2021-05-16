Необхідна підготовка позовної заяви до суду про повернення коштів за непоставлений товар. Потрібно оформити документи відповідно до вимог суду та законодавства.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Юридические услуги7 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно підготувати позовну заяву для повернення коштів за непоставлений товар. Вимоги стосуються юридичних послуг для складання документа.Юридические услуги3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется перевод с 1 по 30 страницу бизнес-книги на украинский язык. Необходимо выписать сложные слова с переводом. Качественный перевод, без использования онлайн-переводчиков. Срок выполнения - до четверга.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Добрый день, нужен логотип для строительной компании. Компания предоставляет услуги по оренде строительной техники так и по строительным работам. Будет использоваться на сайте, визитках и бланках соответственно. Прилагаю ссылку на сайт - ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт4 года назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
3 года назад
Хороший заказчик, адекватно объясняет поставленную задачу, приятно работать!)
Ответный отзыв
Все супер, ответственный исполнитель выполнил все задания очень качественно и во время. Рекомендую!)