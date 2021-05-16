Krideria

Дмитрий Krideria

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Підготовити Позов до суду

    Необхідна підготовка позовної заяви до суду про повернення коштів за непоставлений товар. Потрібно оформити документи відповідно до вимог суду та законодавства.

    Юридические услуги7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод текста

    Требуется перевод с 1 по 30 страницу бизнес-книги на украинский язык. Необходимо выписать сложные слова с переводом. Качественный перевод, без использования онлайн-переводчиков. Срок выполнения - до четверга.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип строительной компании

    $40

    Добрый день, нужен логотип для строительной компании. Компания предоставляет услуги по оренде строительной техники так и по строительным работам. Будет использоваться на сайте, визитках и бланках соответственно. Прилагаю ссылку на сайт - ...

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

xCloudyVladx
Влад 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Перевод текста
Хороший заказчик, адекватно объясняет поставленную задачу, приятно работать!)
Все супер, ответственный исполнитель выполнил все задания очень качественно и во время. Рекомендую!)
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