Вас приветствует АВТОР!

[offtopic]Продать себя – легко это или сложно?!:)))

По профессии я ПР-специалист, навыки продаж имею.Все дело в том, что я люблю писать эксклюзивные тексты,тексты-изюминки. Пишу об этом сразу – работодатели резюме читают,соглашаются, а платят …маловато. Училась копирайтингу в журнале «Школа жизни», там же преуспела в рейтинге авторов.В данное время работаю на себя. Есть свободное время, 4-5 часов в день.Писала статьи для журналов, получала от 5 долларов за 1 000 зн. За эксклюзив, значит.Работоспособна, работаю на результат, конечно, когда платятхорошо и во время.

Одним словом - ОБРАЩАЙТЕСЬ!!![/offtopic]