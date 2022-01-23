Ищем Unity developer для создания 3D web online игры на срок около 4 месяцев. Необходим опыт разработки и возможность предоставить примеры выполненных работ в портфолио.
- Разработка игр4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется 3D artist (game designer) для проекта online игры. Основные задачи: дизайн 3D персонажей, окружения и создание анимаций. Имеет значение опыт работы с готовыми моделями. Приветствуется наличие портфолио.3D-графика5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется видеомонтажер для создания обзоров приложений и сервисов на YouTube. Длительность роликов 1-5 минут. Необходимо снимать и монтировать видео с озвучкой. Присылайте примеры работ при отклике.Видеомонтаж7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется Yii2 программист для разработки системы учета коммунальных платежей. Необходимо создать REST API для мобильного приложения и админ-панель управления. Опыт работы с Yii2, написание кастомных админок и API обязательны. Важно быть на связи и работать в команде.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад