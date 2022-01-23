KrisMedia

Кристина Бочарова KrisMedia

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Unity developer

    Ищем Unity developer для создания 3D web online игры на срок около 4 месяцев. Необходим опыт разработки и возможность предоставить примеры выполненных работ в портфолио.

    Unity
    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 3D artist ( game designer )

    Требуется 3D artist (game designer) для проекта online игры. Основные задачи: дизайн 3D персонажей, окружения и создание анимаций. Имеет значение опыт работы с готовыми моделями. Приветствуется наличие портфолио.

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж ролика /обзор на YouTube

    Требуется видеомонтажер для создания обзоров приложений и сервисов на YouTube. Длительность роликов 1-5 минут. Необходимо снимать и монтировать видео с озвучкой. Присылайте примеры работ при отклике.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Yii2 программист для системы учета коммунальных платежей

    Ищется Yii2 программист для разработки системы учета коммунальных платежей. Необходимо создать REST API для мобильного приложения и админ-панель управления. Опыт работы с Yii2, написание кастомных админок и API обязательны. Важно быть на связи и работать в команде.

    CSSHTMLjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад