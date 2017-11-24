Ответственная, выслушаю и учту все пожелания, стараюсь выполнить задания в кротчайшие сроки)
Сылочка на портфолио - https://www.behance.net/krisskostu227c
Instagram- https://www.instagram.com/krisskostuchenko/
почта - [email protected]
Портфолио
- Иллюстрации134 просмотра
- Серия романтичных открыток134 просмотра
- Грамота для клуба верховой езды227 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, Кристина, за качественную работу выполненную в сроки. Спасибо за готовность вносить правки и за то, что всегда находились на связи) Приятно работать с Вами)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, задача поставлена четко) Была рада посотрудничать)
$1
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за работу! Все быстро и хорошо!
Ответный отзыв
хороший заказчик, рада была помочь) рекомендую
$5
10 баллов
6 лет назад
Все очень оперативно и четко по ТЗ. Старалась выполнить все требования и у нее получилось. Спасибо! :)
Ответный отзыв
Все ясно и понятно, всегда на связи, никаких недопониманий, получила хороший опыт сотрудничества, рекомендую