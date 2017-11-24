Kriss111

Кристина Костюченко Kriss111

 
25 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ответственная, выслушаю и учту все пожелания, стараюсь выполнить задания в кротчайшие сроки)

Сылочка на портфолио -  https://www.behance.net/krisskostu227c

Instagram- https://www.instagram.com/krisskostuchenko/

почта - [email protected]

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Отзывы заказчиков
AlishaKova
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Открытка
Спасибо, Кристина, за качественную работу выполненную в сроки. Спасибо за готовность вносить правки и за то, что всегда находились на связи) Приятно работать с Вами)
Отличный заказчик, всегда на связи, задача поставлена четко) Была рада посотрудничать)
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marsooo
Андрей 
30 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов(-1)
$1
10 баллов
6 лет назад
Оформление картинок для Instagram
Спасибо за работу! Все быстро и хорошо!
хороший заказчик, рада была помочь) рекомендую
Ответный отзыв
bpavelv
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Визитка
Все очень оперативно и четко по ТЗ. Старалась выполнить все требования и у нее получилось. Спасибо! :)
Все ясно и понятно, всегда на связи, никаких недопониманий, получила хороший опыт сотрудничества, рекомендую
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