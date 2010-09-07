Кристина Рэй KristinaREIKristinaREI
34 годаРоссия/Южно-Сахалинск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Преводчик с/на английский, художник (аниме, портреты, пейзажи,юмор, и др.)
Свободное владение английским (18-летний опыт изучения). Закончила СахГУ факультет востоковедения, специальность-лингвист-переводчик Японский/Английский языки. Опыт перевода с/на английский-русский языки 3 года.
Свободный художник, рисую все на любые темы....
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Анимация
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Баннеры
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
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