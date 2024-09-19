Креативный веб-дизайнер с более чем 2-летним опытом создания и поддержки функциональных, привлекательных и интерактивных веб-сайтов и целевых страниц с целью оказания положительного влияния на своих клиентов.
Четкое понимание современных технологий и лучших практик в области UI/UX-дизайна.
Практический опыт разработки целевых страниц, сайтов-каталогов, многостраничных сайтов, корпоративных сайтов, мобильных приложений.
Отличные коммуникативные, организационные и аналитические навыки, а также внимательность к деталям
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
8 месяцев назад
Дизайн сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
8 месяцев назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $5от 7 дней
нет рейтинга