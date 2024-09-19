Креативный веб-дизайнер с более чем 2-летним опытом создания и поддержки функциональных, привлекательных и интерактивных веб-сайтов и целевых страниц с целью оказания положительного влияния на своих клиентов.

Четкое понимание современных технологий и лучших практик в области UI/UX-дизайна.

Практический опыт разработки целевых страниц, сайтов-каталогов, многостраничных сайтов, корпоративных сайтов, мобильных приложений.

Отличные коммуникативные, организационные и аналитические навыки, а также внимательность к деталям