KristinaZhuchik2

Кристина KristinaZhuchik2

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад

Креативный веб-дизайнер с более чем 2-летним опытом создания и поддержки функциональных, привлекательных и интерактивных веб-сайтов и целевых страниц с целью оказания положительного влияния на своих клиентов.

Четкое понимание современных технологий и лучших практик в области UI/UX-дизайна.

Практический опыт разработки целевых страниц, сайтов-каталогов, многостраничных сайтов, корпоративных сайтов, мобильных приложений.

Отличные коммуникативные, организационные и аналитические навыки, а также внимательность к деталям

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средняя оценка
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рейтинг фрилансера
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2 из 5

Отзывы заказчиков

avrtau
Авраам 
42 года
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$500
10 баллов
8 месяцев назад
Сайт для "pet care" бизнеса.
Дизайн сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
8 месяцев назад
Сделать новую svg для главного экрана
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
2 отзыва
$5/час
от $5от 7 дней
нет рейтинга