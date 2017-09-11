Добрый день , я веб дизайнер !

Очень долго работал в офисе и выполнял заказы на компанию , по этому не пугайтесь малого количества работ.

По девизу понятно мое отношение к сайтам. Я не люблю сайты в стиле "флэт". Мое предпочтение идет сайту в стиле "семи флэт".

Если вы ищите "строгий дизайн " для сайта (квадратный блок - текст; какая-то стоковая фотография - текст ), - то это не ко мне. Я не люблю работать в таком стиле.

Мой стиль таков : отдаю предпочтения объемным фото(пнг), теням , и внедрения ощущения объемной информации для клиента сайта, и призыва к действию. Так же при дизайне учитываю СЕО - оптимизацию. Сайт должен быть в первую очередь интересным.

В основном я занимаюсь лендингами и делаю сайт интересным и занимающим. Будь то продажа кошельков, услуги по тату, или айти сфера.

Работа со мной происходит в три этапа :

1. Оговариваются условия (Цена , какой сайт , какие задачи , какие Ваши предпочтения по сайту, предоплата)

2. Я занимаюсь коллористикой сайта, типографикой, инфографикой, и дизайном)

3. Я вам сбрасываю полностью готовый для верстки псд файл, вы мне вторую половину от суммы. Вы зарабатываете деньги с сайта, я трачу деньги с выполенной работы))

Сайт я делаю одностраничным макетом. Онлайн магазинами занимаюсь редко.

При необходимости даю контактные данные своих предыдущих заказчиков, для подтверждения моей компетенции.

Если не выполняю работу в срок (я вас подвел , или не выхожу на связь - возвращаю предоплату и доделываю работу бесплатно)

Я был в этой сфере с 2105 года.

До 2016 года я работал в области программного программирования, но с 2016 года занимался веб-разработкой.

Я начал работать как верстальщик , но так как сложно реализовать свой творческий потенциал верстке , я переключился на веб-дизайн.

У меня было достаточное количество проектов, но портфель заполнен всего несколькими работами, поскольку контракт NDA не дает мне права постить работы от своего имени .

https://www.behance.net/krookweb - ссылка на портфолио (контент раз в неделю обновляется )