Krysha

Иван Krysha

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Агентство креативной рекламы «Крыша»

Мы живем в эпоху, когда продукты/услуги зачастую очень похожи друг на друга. Главное отличие находятся в бренде. То есть в том, как потребитель воспринимает продукт или услугу. 

Хорошая реклама влияет как раз на восприятие бренда. Формирует нужные реакции и помогает изменить поведение потребителя. 

Мы в Krysha Agency разрабатываем и реализуем креативные концепции рекламных кампаний, создаём успешные бренды, айдентику, видеоролики, аудиоролики и уникальные digital–решения. Словом, обеспечиваем нашим клиентам бизнес–результаты в современной информационной среде. 

А ещё, мы очень любим то, чем занимаемся.

Агентство креативной рекламы «Крыша»

+7 345 257 47 36

[email protected]

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