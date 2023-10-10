smm, маркетинг, таргетинг, фотосъемка/обработка в lightroom, видеомонтаж.

Студентка последнего курса факультета маркетинг и pr.

Занимаюсь фотосъемкой и обработкой снимков 9 лет, так же имею навыки монтажа в adobe premiere.

Готова брать небольшие заказы для наработки портфолио для платформы.