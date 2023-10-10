smm, маркетинг, таргетинг, фотосъемка/обработка в lightroom, видеомонтаж.
Студентка последнего курса факультета маркетинг и pr.
Занимаюсь фотосъемкой и обработкой снимков 9 лет, так же имею навыки монтажа в adobe premiere.
Готова брать небольшие заказы для наработки портфолио для платформы.
Фотосъемка
нет отзывов
$30/час
от $100от 3 дней
#230
Озвучивание
нет отзывов
$30/час
от $100от 2 дней
#560
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$30/час
от $100от 3 дней
#577
Презентации
нет отзывов
$30/час
от $50от 2 дней
#795
Видеомонтаж
нет отзывов
$30/час
от $100от 2 дней
#1824
Обработка фотографий
нет отзывов
$30/час
от $50от 2 дней
#2333