Kseniia_31

Ксения Kseniia_31

 
30 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Ищу исполнителей для графических работ

  1. Я понимаю, что на моей странице пока нет отзывов и оплат, но с чего-то нужно начинать!

  1. Я тоже рисую, но красками на холсте, или на бумаге, но к сожалению работа в программах это не мое

  1. В основном мне нужно исполнение разных графических несложных работ по тз

  2. Средней срочности

Гарантирую своевременную оплату работы и адекватный запрос.

Ксения

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать реалистичную куртку с текстурой

    $10

    Нужно сделать 3 д модель ( в CLO например) либо реалистичный эскиз изделия в photoshop (на нейтральном фоне) . Есть карандашный эскиз модели изделия и фото желаемой ткани, ее цвет и текстура. Желателен созвон для ...

    Photoshop
    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Отрисовать в векторе

    $10

    Есть карандашный эскиз логотипа (понятный и четкий) для магазина аксессуаров, нарисованный мной. Нужно нарисовать в цвете, так чтобы можно было смело отдавать в печать (наклейки/визитки) и чтобы хорошо смотрелось в соц сетях (разборчиво видно). Есть ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
aqualice
Алиса 
20 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 месяцев назад
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Мне понравилась работа с Ксенией и однозначно рекомендую ее как хорошую заказчицу. Интересный проект, все правки четкие, оплата вовремя. Было в радость разработать для вас логотип) Спасибо!
Очень довольна работой, которую сделала для меня Алиса Все нюансы и детали логотипа были учтены, получилось красиво и то, что ожидалось Так же не могу не отметить, что все сделано было очень быстро Спасибо!
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