Kseniia_31

Нужно сделать 3 д модель ( в CLO например) либо реалистичный эскиз изделия в photoshop (на нейтральном фоне) . Есть карандашный эскиз модели изделия и фото желаемой ткани, ее цвет и текстура. Желателен созвон для ...
Ищу исполнителей для графических работ
Я понимаю, что на моей странице пока нет отзывов и оплат, но с чего-то нужно начинать!
Я тоже рисую, но красками на холсте, или на бумаге, но к сожалению работа в программах это не мое
В основном мне нужно исполнение разных графических несложных работ по тз
Средней срочности
Гарантирую своевременную оплату работы и адекватный запрос.
Ксения
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- $103D-графика7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $10
Есть карандашный эскиз логотипа (понятный и четкий) для магазина аксессуаров, нарисованный мной. Нужно нарисовать в цвете, так чтобы можно было смело отдавать в печать (наклейки/визитки) и чтобы хорошо смотрелось в соц сетях (разборчиво видно). Есть ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 месяцев назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
10 месяцев назад
Мне понравилась работа с Ксенией и однозначно рекомендую ее как хорошую заказчицу. Интересный проект, все правки четкие, оплата вовремя. Было в радость разработать для вас логотип) Спасибо!
Ответный отзыв
Очень довольна работой, которую сделала для меня Алиса Все нюансы и детали логотипа были учтены, получилось красиво и то, что ожидалось Так же не могу не отметить, что все сделано было очень быстро Спасибо!