Педагог-организатор или мастер на все руки

Профиль в Behance: https://www.behance.net/zforzrada

Видео- и фотолюбитель, опыт работы в Adobe Photoshop - с 2013 года (монтаж, композитинг, коррекция, цветовая обработка, реставрация, типографика, возможна векторная графика "под копирку" с фото), Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects - c 2015 года ("оживление" фотографий/картин, монтаж, моушн-дизайн, слайдшоу). Есть опыт написания сценариев, стихотворений, прозы.

Я не являюсь профессионалом, однако учусь новому и пытаюсь уловить тенденции. Открыт для сотрудничества и многой работы.