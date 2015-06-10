Kzcstt73

Владимир Kzcstt73

 
51 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Объявления для OLX

    Нужно составить броские объявления на предоставленные товары для досок бесплатных объявлений типа OLX и Avito. На каждый товар по 4 объявления, составленные по разным шаблонам + подобрать по 4 - 5 изображений.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта

    Нужны тексты на тему юриспруденции. Статьи в рубрики на сайте: О компании Услуги (для физ., юр. лиц и т.д.) ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод небольших текстов экономической тематики с англ. на рус.

    Необходимо будет переводить небольшие короткие тексты, с небольшим рерайтингом, сохраняя смысловую нагрузку. Оплата за 1000 зн. - 50 руб. Пример текста прикреплен. Подобных текстов в день может быть до 30

    Переводы23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт

    Нужны тексты на темы - туризм, строительство, финансы. Оплата 30 - 40 руб. за 1000 знаков (в зависимости от качества работы). Способы оплаты - WebMoney (WMR или WMZ), QIWI, возможно обсудить и индивидуально. ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад