Нужно составить броские объявления на предоставленные товары для досок бесплатных объявлений типа OLX и Avito. На каждый товар по 4 объявления, составленные по разным шаблонам + подобрать по 4 - 5 изображений.
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны тексты на тему юриспруденции. Статьи в рубрики на сайте: О компании Услуги (для физ., юр. лиц и т.д.) ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо будет переводить небольшие короткие тексты, с небольшим рерайтингом, сохраняя смысловую нагрузку. Оплата за 1000 зн. - 50 руб. Пример текста прикреплен. Подобных текстов в день может быть до 30Переводы23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужны тексты на темы - туризм, строительство, финансы. Оплата 30 - 40 руб. за 1000 знаков (в зависимости от качества работы). Способы оплаты - WebMoney (WMR или WMZ), QIWI, возможно обсудить и индивидуально. ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад