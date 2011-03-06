Знания: C/C++/Perl/PHP/Javascript/Ajax/jQuery/NodeJS; MySQL/PostgreSQL/MongoDB/Redis; верстка HTML/CSS;
Разработка сайтов на собственном движке. Установка/настройка/доработка сайтов под управлением Joomla/Drupal/Wordpress и др. Создание систем управления контентом. Написание админок любой сложности.
Опыт разработки парсеров/грабберов данных/web-пауков.
Создание дизайна/фирменного стиля/логотипов.
Установка/настройка п/о на базе операционных систем семейства *nix.
Опыт реализации технологий потокового вещания на базе VLC+Wowza Media Server, дизайн масштабируемой архитектуры распределения клиентов origin-edge.
Опыт решения нестандартных задач более 10 лет.
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
14 лет назад
Да, честно говоря впервые работаю с настолько адекватным программистом. Все сделал как я просил, сделаны прекрасные админки о которых я даже не мог мечтать. Очень понравилось работать с человеком.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!