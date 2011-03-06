LCS

Владимир LCS

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Знания: C/C++/Perl/PHP/Javascript/Ajax/jQuery/NodeJS; MySQL/PostgreSQL/MongoDB/Redis; верстка HTML/CSS;

Разработка сайтов на собственном движке. Установка/настройка/доработка сайтов под управлением Joomla/Drupal/Wordpress и др. Создание систем управления контентом. Написание админок любой сложности.

Опыт разработки парсеров/грабберов данных/web-пауков.

Создание дизайна/фирменного стиля/логотипов.

Установка/настройка п/о на базе операционных систем семейства *nix.

Опыт реализации технологий потокового вещания на базе VLC+Wowza Media Server, дизайн масштабируемой архитектуры распределения клиентов origin-edge.

Опыт решения нестандартных задач более 10 лет.

Отзывы заказчиков

ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Отпрасить простой сайт
Да, честно говоря впервые работаю с настолько адекватным программистом. Все сделал как я просил, сделаны прекрасные админки о которых я даже не мог мечтать. Очень понравилось работать с человеком.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв