Перевод с английского / расшифровка аудио и видео в текст

Приветствую вас, мои потенциальные Заказчики !

Меня зовут Иванова Людмила, образование: лингвист-переводчик. Английский, немецкий языки.

Специализация: перевод текстов общей тематики, технические тексты, художественные, деловая корреспонденция. Расшифровка аудио и видео материалов в текст.

Опыт работы более 5 лет в данной области.

Работаю качественно, на совесть, учитывая все мелочи в тексте, а также грамматику русского языка.

Буду рада нашему взаимовыгодному сотрудничеству.

С уважением, Людмила.

Контактная информация: [email protected]