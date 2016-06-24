Перевод с английского / расшифровка аудио и видео в текст
Приветствую вас, мои потенциальные Заказчики !
Меня зовут Иванова Людмила, образование: лингвист-переводчик. Английский, немецкий языки.
Специализация: перевод текстов общей тематики, технические тексты, художественные, деловая корреспонденция. Расшифровка аудио и видео материалов в текст.
Опыт работы более 5 лет в данной области.
Работаю качественно, на совесть, учитывая все мелочи в тексте, а также грамматику русского языка.
Буду рада нашему взаимовыгодному сотрудничеству.
С уважением, Людмила.
Контактная информация: [email protected]
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Портфолио
- Перевод статьи En-Ru275 просмотров
- Расшифровка в текст вебинара342 просмотра
- Расшифровка в текст275 просмотров
- Перевод брошюры En-Ru199 просмотров
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