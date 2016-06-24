LI_lyudmilka

Людмила Иванова LI_lyudmilka

 
44 годаРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Перевод с английского / расшифровка аудио и видео в текст

Приветствую вас, мои потенциальные Заказчики !

Меня зовут Иванова Людмила, образование: лингвист-переводчик. Английский, немецкий языки.

Специализация: перевод текстов общей тематики, технические тексты, художественные, деловая корреспонденция.   Расшифровка аудио и видео материалов в текст.   

Опыт работы более 5 лет в данной области.

Работаю качественно, на совесть, учитывая все мелочи в тексте, а также грамматику русского языка.

Буду рада нашему взаимовыгодному сотрудничеству.

С уважением, Людмила.

Контактная информация: [email protected]

Портфолио
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга