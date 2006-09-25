LNik

Николай LNik

 
51 год
19 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Доработка скрипта

    $20

    Необходимо доработать скрипт всплывающего окна с обработкой куки для первого посещения сайта, а также создать PHP-скрипт для открытия ссылок в новом окне. При нажатии на ссылки должно открываться соответствующее окно с заданным сайтом.

    CSSPHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка скрипта

    $20

    Требуется доработка скрипта всплывающего окна с обработкой куки для первого посещения сайта и создание PHP-скрипта для открытия ссылок в новом окне. При первом посещении должно открываться окно, при повторном - только кнопка. Подробности в описании задания.

    CSSPHPWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн главной страницы сайта + рисование иконок

    $100

    1. Требуется редизайн главной страницы сайта интернет-студии. 2. Создание логотипа или шапки сайта, на усмотрение дизайнера. 3. Рисование иконок 230х110 - 8 штук 4. В логотипе и иконках должен присутствовать мультяшный ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

Отзывы фрилансеров

proinfotech
Виталий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Доработка скрипта
CSSPHPWordPress
Отличный заказчик! Рекомендую
Заказ выполнен быстро. Все работает как нужно.
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