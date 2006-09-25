Необходимо доработать скрипт всплывающего окна с обработкой куки для первого посещения сайта, а также создать PHP-скрипт для открытия ссылок в новом окне. При нажатии на ссылки должно открываться соответствующее окно с заданным сайтом.
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$20
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- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Требуется доработка скрипта всплывающего окна с обработкой куки для первого посещения сайта и создание PHP-скрипта для открытия ссылок в новом окне. При первом посещении должно открываться окно, при повторном - только кнопка. Подробности в описании задания.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $100
1. Требуется редизайн главной страницы сайта интернет-студии. 2. Создание логотипа или шапки сайта, на усмотрение дизайнера. 3. Рисование иконок 230х110 - 8 штук 4. В логотипе и иконках должен присутствовать мультяшный ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $300
Нужен оригинальный симпатичный дизайн, 7-10 страниц, баннеры 468х60, 100х100, пару кнопок 88х31, логотип компании.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт19 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
3 года назад
CSSPHPWordPress
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