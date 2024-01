Best designer in the world! :)

UI/UX, Web, Ведущий дизайнер, Проект Менеджер.

Айдентика, разработка брендбуков, печатная продукция, веб дизайн, дизайн приложений, проектирование интерфейсов, верстка печатной продукции. Полное оформлении рекламных кампаний.

ПОРТФОЛИО:

https://www.behance.net/esthetique1

Сотрудничал с топовыми праздничными и рекламными агентствами, развлекательными заведениями, торговыми центрами и компаниями в разных сферах бизнеса. Умею находить общий язык с клиентами, помогаю определиться с выбором, предлагаю варианты вплоть до достижения наилучшего результата. Навыки смм и копирайтинга. Работа с экстремальными сроками. Слежу за трендами в области визуального оформления и рекламы. Опыт работы со стажерами и обучения молодых специалистов. В рамках компании сотрудничал с такими корпорациями как: Barbie, Coca-Cola, TikTok, ELLO, Baccardi, Samsung, Lenovo, Viber. Опыт работы в системах CRM.