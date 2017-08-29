Lad1990Red

Ирина Lad1990Red

 
33 годаРоссия/Королёв
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
услуги по фотошопу

хочу предложить свои услуги по фотошопу. ретушь лица, убираю прыщи, разгладить

морщины, убрать мешки под глазами.. изменить цвет волос, глаз, смена одежды,

фона и многое другое! принимаю заказы, пишите, беру не дорого.

Photoshop
Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$0.2/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга