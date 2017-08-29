услуги по фотошопу
хочу предложить свои услуги по фотошопу. ретушь лица, убираю прыщи, разгладить
морщины, убрать мешки под глазами.. изменить цвет волос, глаз, смена одежды,
фона и многое другое! принимаю заказы, пишите, беру не дорого.
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Портфолио
- Восстановление старого черно-белого фото147 просмотров
- Фотошоп лица187 просмотров
- Киса158 просмотров
- Котик с бабочкой186 просмотров
- Фотошоп лица143 просмотра
Обработка фотографий
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