услуги по фотошопу

хочу предложить свои услуги по фотошопу. ретушь лица, убираю прыщи, разгладить

морщины, убрать мешки под глазами.. изменить цвет волос, глаз, смена одежды,

фона и многое другое! принимаю заказы, пишите, беру не дорого.