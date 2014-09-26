Дарья LadZzlatovlaskaLadZzlatovlaska
33 годаЭстония/Кохтла-Ярве
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Наборщик и редактор текстов
Ищу удаленную постоянную работу. Готова к любой несложной работе. Есть возможность работы по ночам. Редактор,наборщик текстов. Редактор изображений. Заполнять и редактировать сайты.
Знание компьютера на уровне пользователя, кроме того, владение word, excel , point, photoshop, ColerDraw, монтаж и создание роликов(презентаций).
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $120
от 5 дней
#444
Видеомонтаж
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#1901