Наборщик и редактор текстов

Ищу удаленную постоянную работу. Готова к любой несложной работе. Есть возможность работы по ночам. Редактор,наборщик текстов. Редактор изображений. Заполнять и редактировать сайты.

Знание компьютера на уровне пользователя, кроме того, владение word, excel , point, photoshop, ColerDraw, монтаж и создание роликов(презентаций).