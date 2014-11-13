Я трудоголик! Я хочу работать!
Образование: высшее, диплом магистра филологии с отличием (ДонНУ).
Жизненная позиция: каждый день стараться сделать мир лучше, начиная с малого.
Предпочтения: люблю открытых, искренних людей.
Увлечения: косметология, кулинария, рукоделие, психология, педагогика, мода и стиль, медицина.
Навыки:
- копирайт: быстро собираю и обрабатываю информацию, грамотно оформляю уникальный текст.
- рерайт: делаю текст неузнаваемым.
- копирайт/рерайт SEO: органично вписываю ключи.
Личные качества: адекватно воспринимаю критику, стремлюсь развиваться, расти.
Профессия: педагог, работаю в школе (учитель-языковед). Легко лажу с детьми, нахожу контакт с трудными подростками, применяя на практике психологические приемы.
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