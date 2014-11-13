Lady-bell

Юлия Lady-bell

 
35 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Я трудоголик! Я хочу работать!

Образование: высшее, диплом магистра филологии с отличием (ДонНУ).

Жизненная позиция: каждый день стараться сделать мир лучше, начиная с малого.

Предпочтения: люблю открытых, искренних людей.

Увлечения: косметология, кулинария, рукоделие, психология, педагогика, мода и стиль, медицина.

Навыки:

 - копирайт: быстро собираю и обрабатываю информацию, грамотно оформляю уникальный текст.

 - рерайт: делаю текст неузнаваемым.

 - копирайт/рерайт SEO: органично вписываю ключи.

Личные качества: адекватно воспринимаю критику, стремлюсь развиваться, расти.

Профессия: педагог, работаю в школе (учитель-языковед). Легко лажу с детьми, нахожу контакт с трудными подростками, применяя на практике психологические приемы.

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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