Я трудоголик! Я хочу работать!

Образование: высшее, диплом магистра филологии с отличием (ДонНУ).

Жизненная позиция: каждый день стараться сделать мир лучше, начиная с малого.

Предпочтения: люблю открытых, искренних людей.

Увлечения: косметология, кулинария, рукоделие, психология, педагогика, мода и стиль, медицина.

Навыки:

- копирайт: быстро собираю и обрабатываю информацию, грамотно оформляю уникальный текст.

- рерайт: делаю текст неузнаваемым.

- копирайт/рерайт SEO: органично вписываю ключи.

Личные качества: адекватно воспринимаю критику, стремлюсь развиваться, расти.

Профессия: педагог, работаю в школе (учитель-языковед). Легко лажу с детьми, нахожу контакт с трудными подростками, применяя на практике психологические приемы.