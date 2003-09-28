Создания сайта качественно и в срок - красивый оптимизированный код:Html/Css,Javascrip,PhpMysql

Моя Цель - доверия клиента с качественном работам.

Мои навыки:

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS)- полный(Gulp,Sass/Scss,Бэм, Адаптивность,Кроссбраузерный,Git/Github)

Мои специализации:

- Landing Page

- многостраничный сайт

- Интернет магазин,кино сайты,блоги

- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.

Работая со мной:

ТЗ . Вам трудно писать ТЗ?. я вам помогу с его написания.﻿Если вообще недопонимания в ТЗ,тогда я обасновываясь на свой знания и опыт буду верстать сайт.

﻿Нервы . пожелания и доработки выключены в стоймость.Так что если вы пропустили ряд мелочей дизайне они будет ﻿внесены в верстку по вашей просьбе без лишных затрать.

﻿Гарантия.В течений недели после передачи архива с готовый версткой, я бесплатно и сразу справляю свой ошибки ﻿который могли быть пропущены.

Много обучалься,много проктиковалься и решил предоставлять свой услиги как фрилансер