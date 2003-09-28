Моя Цель - доверия клиента с качественном работам.
Мои навыки:
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS)- полный(Gulp,Sass/Scss,Бэм, Адаптивность,Кроссбраузерный,Git/Github)
Мои специализации:
- Landing Page
- многостраничный сайт
- Интернет магазин,кино сайты,блоги
- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.
Работая со мной:
ТЗ.Вам трудно писать ТЗ?. я вам помогу с его написания.Если вообще недопонимания в ТЗ,тогда я обасновываясь на свой знания и опыт буду верстать сайт.
Нервы.пожелания и доработки выключены в стоймость.Так что если вы пропустили ряд мелочей дизайне они будет внесены в верстку по вашей просьбе без лишных затрать.
Гарантия.В течений недели после передачи архива с готовый версткой, я бесплатно и сразу справляю свой ошибки который могли быть пропущены.
Много обучалься,много проктиковалься и решил предоставлять свой услиги как фрилансер
Портфолио
- Одностраничный сайт122 просмотра