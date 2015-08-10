alexrpls

Алексей alexrpls

 
50 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Генератор скриншотов google.maps
Алексей отлично справился с работой! Рекомендую!
Отличный заказчик ! С вами приятно работать!
Ответный отзыв
555eshop
42 годаКанада
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
SQL-скрипт для restore MS SQL db
Спасибо за сотрудничество. Все на высшем уровне!
Отличная работа.
Ответный отзыв
CynicRus
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка XML-структуры и класса для неё [Delphi]
Сотрудничеством доволен. Хотелось бы отметить великолепное качество кода этого специалиста. Если вам нужен профи, настоящий мастер своего дела - обращайтесь к Алексею. Спасибо!
Отличная работа.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
2 отзыва
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга