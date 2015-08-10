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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Алексей отлично справился с работой! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик ! С вами приятно работать!
$40
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за сотрудничество. Все на высшем уровне!
Ответный отзыв
Отличная работа.
$100
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством доволен. Хотелось бы отметить великолепное качество кода этого специалиста. Если вам нужен профи, настоящий мастер своего дела - обращайтесь к Алексею. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличная работа.
Прикладное ПО
2 отзыва
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга