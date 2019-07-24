В течении 7 лет работала преподавателем психологических и социальных дисциплин в вузе. Имею большой опыт в написании статей, лекций, рефератов, курсовых и дипломных работ. Также пишу тексты различной бытовой и жизненной тематики для своего блога.
Понимаю, что такое "качественно" и "в срок". Серьезно отношусь к выполнению своей работы, индивидуально подхожу к каждому заданию. Пишу только качественные и уникальные статьи.
Тематика: психология (в самом широком смысле), красота и здоровье, отдых и развлечения, хобби и увлечения.
От Вас необходимо:
1. Чёткое и конкретное техническое задание
2. Объём.
3. Сроки работы.
И тогда от меня:
1. Соблюдение сроков заказа.
2. Грамотная статья, с уникальным текстом.
3. Готовность исправлять замечания, если они возникнут.
Срок работы: 2-4 дня в зависимости от сложности и объёма работы.