Копирайтер и рерайтер

В течении 7 лет работала преподавателем психологических и социальных дисциплин в вузе. Имею большой опыт в написании статей, лекций, рефератов, курсовых и дипломных работ. Также пишу тексты различной бытовой и жизненной тематики для своего блога.

Понимаю, что такое "качественно" и "в срок". Серьезно отношусь к выполнению своей работы, индивидуально подхожу к каждому заданию. Пишу только качественные и уникальные статьи.

Тематика: психология (в самом широком смысле), красота и здоровье, отдых и развлечения, хобби и увлечения.

От Вас необходимо:

1. Чёткое и конкретное техническое задание

2. Объём.

3. Сроки работы.

И тогда от меня:

1. Соблюдение сроков заказа.

2. Грамотная статья, с уникальным текстом.

3. Готовность исправлять замечания, если они возникнут.

Срок работы: 2-4 дня в зависимости от сложности и объёма работы.