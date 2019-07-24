LanKov

Светлана LanKov

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер и рерайтер

В течении 7 лет работала преподавателем психологических и социальных дисциплин в вузе. Имею большой опыт в написании статей, лекций, рефератов, курсовых и дипломных работ. Также пишу тексты различной бытовой и жизненной тематики для своего блога. 

Понимаю, что такое "качественно" и "в срок". Серьезно отношусь к выполнению своей работы, индивидуально подхожу к каждому заданию. Пишу только качественные и уникальные статьи. 

Тематика: психология (в самом широком смысле), красота и здоровье, отдых и развлечения, хобби и увлечения.

От Вас необходимо:

1. Чёткое и конкретное техническое задание

2. Объём.

3. Сроки работы.

И тогда от меня:

1. Соблюдение сроков заказа.

2. Грамотная статья, с уникальным текстом.

3. Готовность исправлять замечания, если они возникнут.

Срок работы: 2-4 дня в зависимости от сложности и объёма работы.

Отзывы заказчиков

guest_1563908067625
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
MODALI
Отличная ,быстрая работа копирайтера
Замечательный заказчик! Четко выставляет техническое задание, готов обсуждать заказ на каждом этапе работы. Совместная работа принесла удовольствие!
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$1/час
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