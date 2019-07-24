MODALI

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Завершен6 заявок185 просмотров

Придумать описание бренда MODALI,женская одежда . У нас собственное производство ,только открылись . Вообщем нужно придумать текст для знакомства 

6 лет назад
guest_1563908067625
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

LanKov
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отличная ,быстрая работа копирайтера
Замечательный заказчик! Четко выставляет техническое задание, готов обсуждать заказ на каждом этапе работы. Совместная работа принесла удовольствие!

Заявки фрилансеров

LanKov
40 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад