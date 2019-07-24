Придумать слоган для ресторана + вычитать текст для бренд-бука.

  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Завершен15 заявок316 просмотров

Здравствуйте! Я в поиске человека, который имеет опыт работы с коммерческими текстами, умеет выделять в тексте важное, делать акценты. 

Задача:

1. Необходимо придумать слоган для суши ресторана (название уже есть). 

2. Есть текстовый вариант бренд-бука, его нужно вычитать и предложить свои правки. 

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки.

Исполнителю вышлю все необходимые для работы материалы.

6 лет назад
Katarina_B
Екатерина 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
6 лет назад
$33
3 дня
Escrow
Работа выполнена в оговоренные сроки, предолжено много вариантов, по каждому варианту предоставлено объяснение. Спасибо за работу!
Благодарю за положительный отзыв. Рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Namingcool_del
Стас 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
79 отзывов
6 лет назад