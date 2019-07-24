Придумать слоган для ресторана + вычитать текст для бренд-бука.

Здравствуйте! Я в поиске человека, который имеет опыт работы с коммерческими текстами, умеет выделять в тексте важное, делать акценты.

Задача:

1. Необходимо придумать слоган для суши ресторана (название уже есть).

2. Есть текстовый вариант бренд-бука, его нужно вычитать и предложить свои правки.

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки.

Исполнителю вышлю все необходимые для работы материалы.