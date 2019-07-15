Нужно придумать название и разработать логотип для небольшой фирмы.

Небольшое предприятие (производство), основные направления: лазерная гравировка (дерево, пластик, кожа), изготовление сувенирной продукции, а так же производство различной продукции из дерева - счётниц, менюшек, шотниц, организаторов и прочего. Территориально находимся в Севастополе, но отправляем продукцию по всему Крыму. Приветствуются смелые, неординарные, креативные названия :)

Логотип не должен содержать большого количества элементов, т.к. мы планируем наносить его на свою продукцию. Хотелось бы что-то простое, но в то же время красивое :)

Примеры работ прикрепил.