Здравствуйте! Задача: придумать название для нового онлайн проекта . Небольшое ТЗ в приложении. Всем успеха!
Нужно придумать название и разработать логотип для небольшой фирмы.
Небольшое предприятие (производство), основные направления: лазерная гравировка (дерево, пластик, кожа), изготовление сувенирной продукции, а так же производство различной продукции из дерева - счётниц, менюшек, шотниц, организаторов и прочего. Территориально находимся в Севастополе, но отправляем продукцию по всему Крыму. Приветствуются смелые, неординарные, креативные названия :)
Логотип не должен содержать большого количества элементов, т.к. мы планируем наносить его на свою продукцию. Хотелось бы что-то простое, но в то же время красивое :)
Примеры работ прикрепил.
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