Нужно придумать название и разработать логотип для небольшой фирмы.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Нейминг и Слоганы
Закрыт25 заявок396 просмотров

Небольшое предприятие (производство), основные направления: лазерная гравировка (дерево, пластик, кожа), изготовление сувенирной продукции, а так же производство различной продукции из дерева - счётниц, менюшек, шотниц, организаторов и прочего. Территориально находимся в Севастополе, но отправляем продукцию по всему Крыму. Приветствуются смелые, неординарные, креативные названия :) 

Логотип не должен содержать большого количества элементов, т.к. мы планируем наносить его на свою продукцию. Хотелось бы что-то простое, но в то же время красивое :)

Примеры работ прикрепил.

6 лет назад
Jelezka007
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

levbodik
Богдан 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

levbodik
Богдан 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад