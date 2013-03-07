Требуется специалист (команда) для раскрутки покерной группы Вконтакте (рус.), Фейсбуке (рус. и англ.) и Твиттере (рус. и англ.) международного покерного сайта. Требования: -опыт раскрутки групп ВК, ФБ ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $5000Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Международный покерный сайт ищет человека, интересующегося онлайн-покером и работой на покерных форумах. Обязанности: -чтение русско- и англоязычных покерных форумов и блогов и поиск нужной информации -постинг интересных ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
В покерный онлайн-проект требуются авторы статей и/или новостей на покерную тематику: Требования: - опыт игры в онлайн-покер - понимание специфики профессиональной покерной игры и терминологии ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
В уникальный покерный проект требуется ответственный постер (копирайтер) Требования: -опыт игры в онлайн-покер -опыт чтения форумов или блогов по покеру (понимание терминологии) -грамотный русский язык ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад