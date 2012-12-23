Пишу ясно и по существу

Копирайтер/рерайтер со стажем работы 2 года. В данный момент составляю портфолио, поэтому буду очень рад заказчикам которые готовы опубликовать мои работы с указанием авторства :) (впрочем по отзывам вы сами увидите что я из себя представляю ^_^). Тексты пишу на самые разнообразные тематики, но больше всего мне нравится писать на IT тематику. Грамотное изложение материала, высокую уникальность и сдачу в срок гарантирую!