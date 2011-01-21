Дикторский текст, озвучка игрового, документального видео BaibaKo.tv

Приветствую Вас!

Моё имя Светлана Доманова.

Живу и работаю в Харькове, в родном городе получила

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее

1999 – 2004 Харьковская Государственная Академия Культуры (красный диплом)

Специальность «Режиссер кино и телевидения; преподаватель профильных дисциплин»

Мастера: актерское мастерство и классическая режиссура Цветков В.И., режиссура ТВ и кино Буньков А.А., Головачев Д.Я.

Официально работаю на ТВ с 16 лет, обойдя сотню конкуренток на вакансию Ведущей программ. Так что имею достойный ОПЫТ РАБОТЫ.

Ведущая программ:

- ведущая «АТН-СПОРТ»

- Ведущая программ ЗАО РТК «Тонис-центр» утренняя развлекательно-информационная программа «7 студия»- 2008

- Автор и Ведущая рубрики «На правах мамы». ЗАО РТК «Тонис-центр» 2006-2007

- Ведущая «Прогноза Погоды» - ООО «Компания АТН» и ЗАО РТК «Тонис-центр». 2000 – 2005

- Ведущая программ, сценарист. Музыкальный телеканал «Фаворит-ТВ» – 1998-2000

Актриса:

- Русскоязычная адаптация британских телесериалов в команде ВaibaКo.tv (редактирование текста, запись аудио дорожек.) с весны 2010 года. Наш сайт http://baibako.tv/

- Съемки в ситкоме «Супер connection» - 2009-2010.

- Участие в съемках и озвучивание рекламных роликов и презентационных фильмов с 1998 года.

- Молодежный театр «СТЭМ» (руководитель Иванов А.М.) – 1998-1999

ВЛАДЕЮ свободно русским и украинским ЯЗЫКАМИ, английский разговорный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Работы нашей команды можно увидеть на сайте http://baibako.tv/ (нужно зарегистрироваться, чтобы увидеть содержание сайта, но это займет всего лишь пару минут). И короткие релизы выложены для удобства здесь http://www.youtube.com/user/Domkko?feature=mhum#p/u/0/RIyFy8eHjmU , а так же сэмплы есть на канале http://www.youtube.com/user/Baibaker#p/u

Благодарю за внимание и надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением, Светлана.