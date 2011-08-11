Lawazza2011

София Lawazza2011

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сбор информации в Интернете и оформление

    $65

    Необходимо сделать мониторинг в сети оналйн языковых ресурсов, зарегиться на сайтах и подготовить отчет. Цель работы поставщика с подготовленным вами документом: прояснение условий по рекламе, размещение рекламы о компании на сайтах. ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Администратор в онлайн школу

    Администартор в онлайн школу Обязанности: Взаимодействие с преподавателями и учениками школы: 1) Обработка заявок на пробный урок 2) Ведение ученика от начала сотрудничества до его завершения ...

    Прочее23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Преподаватели английского языка

    Требования к соискателям: - законченное высшее лингвистическое или педагогическое образование - опыт преподавания иностранного языка минимум 3 года - знание языка преподавания не ниже уровня Advanced - опыт преподавания ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Преподаватель английского языка по Skype

    Онлайн-школе английского языка english-study-online.ru требуется преподаватель английского языка для работы на удаленной основе (уроки по Skype). Требования: 1.Высшее профильное образование 2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 6 лет, ...

    Переводынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад