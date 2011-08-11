Lawazza2011

Необходимо сделать мониторинг в сети оналйн языковых ресурсов, зарегиться на сайтах и подготовить отчет. Цель работы поставщика с подготовленным вами документом: прояснение условий по рекламе, размещение рекламы о компании на сайтах. ...
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- $65Прочее5 заявокЗакрыт12 лет назад
Администартор в онлайн школу Обязанности: Взаимодействие с преподавателями и учениками школы: 1) Обработка заявок на пробный урок 2) Ведение ученика от начала сотрудничества до его завершения ...Прочее23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требования к соискателям: - законченное высшее лингвистическое или педагогическое образование - опыт преподавания иностранного языка минимум 3 года - знание языка преподавания не ниже уровня Advanced - опыт преподавания ...Переводы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Онлайн-школе английского языка english-study-online.ru требуется преподаватель английского языка для работы на удаленной основе (уроки по Skype). Требования: 1.Высшее профильное образование 2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 6 лет, ...Переводынет заявокЗакрыт14 лет назад