Преподаватель английского языка по Skype

Наличие свободного времени 3-6 часов в день Задачи общение в чате . Оплата 500 рублей в день . Кого заинтересовало данное предложение просим постучать в ICQ 590698033
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Онлайн-школе английского языка english-study-online.ru требуется преподаватель английского языка для работы на удаленной основе (уроки по Skype).
Требования:
1.Высшее профильное образование
2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 6 лет, в тогм числе и групповое обучение. Опыт преподавания языка по Skype не менее полугода. Приветствуются преподаватели с опытом ведения группы онлайн.
3. Опыт преподавания БИЗНЕС-английского – и/или – опыт подготовки к TOEFL или IELTS
4. Собственный успешный опыт сдачи одного из международных экзаменов (наличие сертификата)
5. Зарубежные стажировки, опыт проживания в англоязычных странах, наличие сертификатов будут преимуществом.
6. Возможность быть on-line в течение рабочего дня. Необходима постоянная связь с администрацией школы.
7. Высокоскоростное интернет соединение, Skype-гарнитура.
8.Ответственность, пунктуальность,исполнительность
Ждем Ваше резюме на [email protected]
Работа на удаленной основе, оплата как почасовая так и за шестичасовой рабочий день, выплата зарплаты раз в 2 недели, только безналичный расчет. Зарплата оговаривается по итогам собеседования.
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