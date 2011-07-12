Преподаватель английского языка по Skype

Онлайн-школе английского языка english-study-online.ru требуется преподаватель английского языка для работы на удаленной основе (уроки по Skype).

Требования:

1.Высшее профильное образование

2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 6 лет, в тогм числе и групповое обучение. Опыт преподавания языка по Skype не менее полугода. Приветствуются преподаватели с опытом ведения группы онлайн.

3. Опыт преподавания БИЗНЕС-английского – и/или – опыт подготовки к TOEFL или IELTS

4. Собственный успешный опыт сдачи одного из международных экзаменов (наличие сертификата)

5. Зарубежные стажировки, опыт проживания в англоязычных странах, наличие сертификатов будут преимуществом.

6. Возможность быть on-line в течение рабочего дня. Необходима постоянная связь с администрацией школы.

7. Высокоскоростное интернет соединение, Skype-гарнитура.

8.Ответственность, пунктуальность,исполнительность

Ждем Ваше резюме на [email protected]

Работа на удаленной основе, оплата как почасовая так и за шестичасовой рабочий день, выплата зарплаты раз в 2 недели, только безналичный расчет. Зарплата оговаривается по итогам собеседования.