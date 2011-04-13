Англ.-рус. переводчик (маркетинг)

Необходимо находить по тематике "дистанционное обучение" свежие и не очень статьи, на английском, осуществлять перевод и публиковать на сайте. Попутно размещая картинки. 1 статья в день. 5 дней в неделю. Оплата за каждую статью. Порядок работы: - утром ...
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Требуется переводчик, работающий с Традосом
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