Специалист для перевода и размещения статей

Необходимо находить по тематике "дистанционное обучение" свежие и не очень статьи, на английском, осуществлять перевод и публиковать на сайте. Попутно размещая картинки.

1 статья в день. 5 дней в неделю. Оплата за каждую статью.

Порядок работы:

- утром присылаете тему статьи

- согласовываем

- переводите и размещаете на сайте

- вечером оплата

В желаемом окладе указываете количество денег за 1000 знаков с учетом размещения, остальные заявки рассматриваться не будут.