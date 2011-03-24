Требуется технический переводчик

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Объявляется конкурс на должность технического переводчика английского языка, на постоянной основе. Скачать небольшой файл, в нем тестовое задание. Если человека устроит цена/качество перевода, то работы будет много и на постоянной основе. Тестовое задание и Ваши предложения цены присылать на почту [email protected].

13 лет назад
juliaslv
Юлия Слв 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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