Требуется технический переводчик

Объявляется конкурс на должность технического переводчика английского языка, на постоянной основе. Скачать небольшой файл, в нем тестовое задание. Если человека устроит цена/качество перевода, то работы будет много и на постоянной основе. Тестовое задание и Ваши предложения цены присылать на почту [email protected].