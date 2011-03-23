Переводчики английского языка (предпочтительно девушки), занятость от 4 часов в день, график работы свободный
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проект требуются переводчики с немецкого языка, тематика IT, телефония/оборудование. Высшее образование в указанных областях приветствуется. Необходимо выполнение тестового перевода (см. приложение). Кандидатам, которые успешно пройдут тестирование, перевод теста будет оплачен. Резюме и выполненные работы присылайте на [email protected]
Заранее спасибо всем откликнувшимся
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