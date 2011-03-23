Переводчики с немецкого языка

Оператор колл-центра Добрый день, уважаемые фрилансеры! У нас открыта новая вакансия "Оператор колл-центра" Мы ищем удаленного специалиста, владеющего 2мя-3мя языками, а именно, в данный момент нас интересует португальский (PT) , французский (FR) и испанский (ES) языки ...