Нужна девушка с базовым немецким

Для регулярных звонков через скайп ищется девушка. Возраст значения не имеет. Приветствуется наличие приятного голоса:)

Хорошее знание немецкого НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, но приветствуется.

Звонки: 1-2 раза в неделю по 10-20 звонков за раз, в среднем 10 мин. каждый разговор. Оплата: в тот же день, по факту звонков, 3$ за один звонок, расчёт в wmz.

Гибкий график, любое удобное для Вас время (по предварительной договорённости).

Знание каких то спец терминов и прочего НЕ НУЖНО.

Свои контакты просьба оставлять в личку.