Переводчик французского языка.

Рад приветствовать Вас лингвисты!

В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика французского языка.

Объем работ не большой но постоянный.

В Ваши обязанности будет входить следующее:

- Сбор информации в французском интернете.

- Поиск потенциальных партнёров.

- Перевод документации и деловых писем.

- Поддержка в живом общение в режиме телефонной конференции.

Оплата по выполнению поставленных задач. То есть:

- Сбор информации. За одну информационную единицу от 1 до 5 долларов.

- Поиск партнёров. За одну информационную единицу от 5 до 15 долларов.

- Перевод писем и документации. От 5 до 8 долларов за 1000 символов по MS Word.

- Поддержка в телефонном режиме. 5 долларов за разговор длительностью менее 15 минут.

Каждая последующая минута 1 доллар.

Прошу всех заинтересовавшихся оставлять свою контактную информацию ниже в топике.

Предпочтительней Skype и ICQ.

Если Ваше физическое место нахождение в Украине, то пожалуйста сообщите также номер Вашего мобильного телефона и удобное Вам для разговора время.

Искренне благодарю всех Вас за внимание.