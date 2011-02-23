Переводчик французского языка.

Рад приветствовать Вас лингвисты! В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика итальянского языка. Объем работ не большой но постоянный. В Ваши обязанности будет входить следующее: - Сбор информации в итальянском интернете. - Поиск потенциальных партнёров. - Перевод документации и деловых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рад приветствовать Вас лингвисты!
В настоящий момент я в поисках хорошего переводчика французского языка.
Объем работ не большой но постоянный.
В Ваши обязанности будет входить следующее:
- Сбор информации в французском интернете.
- Поиск потенциальных партнёров.
- Перевод документации и деловых писем.
- Поддержка в живом общение в режиме телефонной конференции.
Оплата по выполнению поставленных задач. То есть:
- Сбор информации. За одну информационную единицу от 1 до 5 долларов.
- Поиск партнёров. За одну информационную единицу от 5 до 15 долларов.
- Перевод писем и документации. От 5 до 8 долларов за 1000 символов по MS Word.
- Поддержка в телефонном режиме. 5 долларов за разговор длительностью менее 15 минут.
Каждая последующая минута 1 доллар.
Прошу всех заинтересовавшихся оставлять свою контактную информацию ниже в топике.
Предпочтительней Skype и ICQ.
Если Ваше физическое место нахождение в Украине, то пожалуйста сообщите также номер Вашего мобильного телефона и удобное Вам для разговора время.
Искренне благодарю всех Вас за внимание.
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